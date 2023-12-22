Захарова: Россия будет реагировать на конкретные шаги Швеции в рамках НАТО

Российская реакция на вступление Швеции в НАТО будет зависеть от практических и конкретных шагов этой европейской страны в рамках реализации своего членства в Североатлантическом военном альянсе. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе.
Относительно реакции России на подобное событие. Она была дана по линии руководства нашей страны. <…> Все будет зависеть от практических и конкретных шагов. Вот на эти конкретные шаги и будет дана реакция.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
"Прямая угроза". Захарова о заявлениях в Пентагоне о российских СМИ.
Фото и видео: Вконтакте / Sputnik Радио
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