Захарова: Россия будет реагировать на конкретные шаги Швеции в рамках НАТО

В МИД РФ напомнили об отсутствии референдума в Швеции о членстве в НАТО.

Российская реакция на вступление Швеции в НАТО будет зависеть от практических и конкретных шагов этой европейской страны в рамках реализации своего членства в Североатлантическом военном альянсе. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе.

Относительно реакции России на подобное событие. Она была дана по линии руководства нашей страны. <…> Все будет зависеть от практических и конкретных шагов. Вот на эти конкретные шаги и будет дана реакция. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

"Прямая угроза". Захарова о заявлениях в Пентагоне о российских СМИ.

Фото и видео: Вконтакте / Sputnik Радио