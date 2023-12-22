"Прямая угроза". Захарова о заявлениях в Пентагоне о российских СМИ

В МИД оценили реакцию США на работу медиа России в Латинской Америке.

Высказывания в Пентагоне о том, что российское и здание Sputnik якобы формирует негативный имидж для Вашингтона, является прямой угрозой в адрес отечественных СМИ. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе.

Когда представительница Пентагона говорит о том, что радио Sputnik формирует негативный имидж США, то понятно, к чему она клонит. Это прямая угроза российским журналистам. Это, на секундочку, представитель силового ведомства США.... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что в командовании американского министерства по обороне отметили, что власти США рассматривают работу российских медиаресурсов на территории Латинской Америке, включая Sputnik и телеканал RT, как попытку подорвать национальные интересы Вашингтона в регионе.

Захарова: попытки вмешательства в дела РФ в процессе выборов президента обречены на провал.

Фото и видео: Вконтакте / Sputnik Радио