Захарова: попытки вмешательства в дела РФ в процессе выборов президента обречены на провал

В МИД РФ предостерегли недружественные страны от негативных последствий.

Попытки вмешательства в дела Москвы в процессе президентских выборов обречены на провал. Соответствующее заявление официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова сделала перед журналистами на регулярном брифинге. Чиновница добавила, что такое поведение для коллективного Запада будет иметь последствия.

Могу заверить, что все попытки вмешательства во внутренние дела РФ, в частности, в процессе проведения наших выборов, обречены, во-первых, на провал, а, во-вторых, аукнутся им. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова сообщила о попытках срыва голосования на выборах президента РФ за границей.

Фото и видео: МИД России