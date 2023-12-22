Захарова сообщила о попытках срыва голосования на выборах президента РФ за границей

В МИД РФ рассказали об усилении мер безопасности.

Официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова сообщила о попытках срыва голосования на выборах президента страны в дипломатических учреждениях за границей. Во время выступления на регулярном брифинге с журналистами чиновница уточнила, что количество подобных инцидентов растет, а недружественные государства хотят оказать психологическое давление на граждан РФ.

В РЗУ (российских заграничных учреждениях) продолжается работа по усилению безопасности избирательных участков. Мы фиксируем постоянно увеличивающееся число призывов к срыву проведения голосования. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: есть лишь одно объяснение предстоящей отставке Нуланд.

Фото и видео: МИД России