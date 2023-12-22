В МИД РФ рассказали о роли замсекретаря в политике США по Украине.

Заместитель американского государственного секретаря Виктория Нуланд являлась координатором антироссийских настроений и антироссийской политики Вашингтона в контексте Украины, поэтому причиной ее предстоящей отставки с занимаемой должности является провал этого внешнеполитического курса Белого дома. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Ранее о намерении убрать Нуланд с поста в документе рассказал Энтони Блинкен. В МИД РФ заметили, что в США есть люди, которые нанавидят Москву гораздо сильнее, чем Нуланд. В связи с этим обстоятельством было бы неправильно назвать иностранку полным идеологом, а надо дать ей функцию координатора, ассоциированным с антироссийской направленностью политики страны.

Я хочу сказать, что она была не просто высокопоставленным представителем Госдепа – она была ключевой фигурой в американском межведомственном взаимодействии. <…> Знаете, есть понятие "координатор". И вот так с ней распрощались. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

По мнению Марии Захаровой, администрации требутеся признаться в собственном провале на украинском направлении. В Москве видят полный раздрай внутри их союзнических отношений.

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Фото и видео: Вконтакте / Sputnik Радио