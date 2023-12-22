В МИД РФ напомнили о предназначении Taurus.

Авторы ролика про ракету Taurus немецкого производства, которая жалуется на то, что ее не отправляют армии киевского режима, забыли упомянуть, для чего же на самом деле предназначено данное оружие. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница прокомментировала детскую программу под названием logo! от государственной телерадиокомпании Германии ZDF, в YouTube-канале которой был размещен ролик про говорящую крылатую ракету Taurus, которая "хочет" попасть на территорию Украины.

Что дальше? Мульти-пульти про педофилов? Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что ракеты Taurus предназначены для того, чтобы убивать людей, в том числе детей в других странах. Однако об этом в видеоролике создатели не говорят.

Захарова: все немцы должны знать, куда идет мост, который хотят подорвать.

Фото и видео: Вконтакте / Sputnik Радио