В МИД РФ оценили стремление ФРГ атаковать Крымский мост ракетами Taurus.

Немецкие власти и простые граждане Германии должны помнить страшные страницы истории Второй мировой войны и понимать, что именно предлагают взорвать офицеры бундестага Берлина. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница прокомментировала недавний перехват разговора, в котором высокопоставленные военачальники говорили о возможной атака на Крымский мост ракетами Taurus. Дипломат из Москвы напомнила, что "точкой входа" на мост является город Керчь, в котором в декабре 1941 года нацисты совершили страшную расправу над 245 детьми, отравив их цианистым калием.

Эти самые немцы – и те, которые в люфтваффе, и те, которые в бундестаге, и в других органах, а также просто немцы, обычные обыватели – должны знать, какой мост они хотят подорвать. Куда этот мост идет. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: западные послы в РФ занимаются вмешательством во внутренние дела страны.

Фото и видео: Вконтакте / Sputnik Радио