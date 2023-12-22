Захарова: западные послы в РФ занимаются вмешательством во внутренние дела страны

В МИД РФ оценили деятельность дипломатов из недружественных стран.

Послы стран коллективного Запада и НАТО в Москве занимаются вмешательством во внутренние дела России и организуют "перформансы" для этого. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире проекта "Соловьев Live".

Они все свое время, я имею в виду западную часть послов, послов западных стран, натовских, посвящают только одному. Я не говорю про всех, но про этот "движок". Они занимаются вмешательством во внутренние дела нашей страны. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что российский министр по иностранным делам Сергей Лавров объявил публично о том, что МИД РФ приглашал послов стран Европейского союза на рабочую встречу для разъяснений перед выборами президента страны, но за два дня до назначенного мероприятия те отказались от мероприятия. Дипломат располагает данными о подготовке посольствами стран ЕС в Москве механизмов поддержки несистемной оппозиции.

В МИД прокомментировали отказ послов Евросоюза встречаться с Лавровым.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live