В МИД прокомментировали отказ послов Евросоюза встречаться с Лавровым

Мария Захарова оценила работу западных дипломатов в Москве.

В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали отказ послов Европейского союза встречаться с министром по иностранным делам России Сергеем Лавровым. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире проекта "Соловьев Live". Чиновница заметила, что такое поведение иностранных дипломатов вызывает вопросы о работе зарубежных представителей в РФ. В Москве уточнили, что при всем уважении или неуважении к этим людям, стоит отметить, что все они являются только функцией, передающей сведения от одной стороны к другой.

И вызывает вопрос, причем у всех один и тот же - а что, собственно говоря, что делают эти люди и зачем, как они себя трактуют на территории нашей страны, если свою самую главную функцию они не выполняют? Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова добавила, что говорит именно о натовских и западных дипломатах, которые занимаются вмешательством во внутренние дела России а также создают "перформансы", которые тоже сопряжены с вмешательствами во внутренние дела РФ.

МИД пригрозил ответными мерами, если в ФРГ тронут российских журналистов.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live