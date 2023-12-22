МИД пригрозил ответными мерами, если в ФРГ тронут российских журналистов

Мария Захарова рассказала о новой инициативе Берлина в отношении СМИ.

Если немецкие власти тронут российских корреспондентов, работающих на территории Германии, то в ответ на это журналисты из ФРГ вынуждены будут покинуть Россию. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире проекта "Соловьев Live".

Сразу хочу сказать, уже об этом знают по дипломатическим каналам в Берлине - если они тронут российских корреспондентов и все-таки доведут задуманное до конца, то из России поедут германские журналисты. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live