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МИД пригрозил ответными мерами, если в ФРГ тронут российских журналистов

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Мария Захарова рассказала о новой инициативе Берлина в отношении СМИ.

Если немецкие власти тронут российских корреспондентов, работающих на территории Германии, то в ответ на это журналисты из ФРГ вынуждены будут покинуть Россию. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире проекта "Соловьев Live". 

Сразу хочу сказать, уже об этом знают по дипломатическим каналам в Берлине - если они тронут российских корреспондентов и все-таки доведут задуманное до конца, то из России поедут германские журналисты.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live

Теги: германия, мария захарова, мид, соловьёв live
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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