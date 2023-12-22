"Нечто экстраординарное". Захарова о попытке Киева применить химоружие

Секретариату Всемирной организации стоило бы публично прокомментировать информацию о подготовке украинскими спецслужбами теракта на территории Запорожской области с применением химического оружия. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. В МИД РФ оценили сведения о том, что сотрудники ФСБ РФ пресекли попытку со стороны киевского режима совершить преступление с использованием боевого отравляющего вещества.
Это не новость, что киевский режим в принципе перешел к террористической деятельности, но в данном случае это нечто экстраординарное.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Захарова объяснила, для чего озвучена угроза "нейтрализовать Калининград".
Фото и видео: Вконтакте / Sputnik Радио
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