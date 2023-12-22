В МИД РФ оценили работу ФСБ по предотвращению трагедии в Запорожье.

Секретариату Всемирной организации стоило бы публично прокомментировать информацию о подготовке украинскими спецслужбами теракта на территории Запорожской области с применением химического оружия. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. В МИД РФ оценили сведения о том, что сотрудники ФСБ РФ пресекли попытку со стороны киевского режима совершить преступление с использованием боевого отравляющего вещества.

Это не новость, что киевский режим в принципе перешел к террористической деятельности, но в данном случае это нечто экстраординарное. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова объяснила, для чего озвучена угроза "нейтрализовать Калининград".

Фото и видео: Вконтакте / Sputnik Радио