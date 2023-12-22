Захарова объяснила, для чего озвучена угроза "нейтрализовать Калининград"

В МИД РФ оценили слова Линаса Линкявичюса.

Литовский посол в Швеции и бывший глава литовского внешнеполитического ведомства Линас Линкявичюс, пригрозивший ранее нейтрализовать Калининград, на самом деле не уполномочен делать подобные заявления. Речь идет об элементе информационной войны, ведущейся в поддержку киевского режима. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Дипломат отметила, что ни этот человек, ни кто-то с аналогичной должностью не имеет полномочий говорить подобное.

Но, видимо, такая была поставлена задача. Видимо, нужна многоголосица. Для того, чтобы морально, психологически воодушевить, поддержать киевский режим – широким фронтом, вместе с Макроном страны Балтии будут стоять на защите интересов Зеленского. Где-то там, на дальних подступах и рубежах. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

"Вляпался Макрон". Захарова напомнила о дивизии "Шарлемань" (запрещено на территории РФ как нацистское, экстремистское и террористическое движение).

Фото и видео: Вконтакте / Sputnik Радио