В МИД РФ оценили вероятность того, что ЕС отправит солдат помогать ВСУ.

Говоря возможности отправки войск стран Европейского союза на Украину, французский президент Эммануэль Макрон не принял во внимание позорную страницу истории собственной страны. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Дипломат напомнила о том, что в 1945 году солдаты французской дивизии СС "Шарлемань" (запрещено на территории РФ как нацистское, экстремистское и террористическое движение) обороняли бункер фашиста Адольфа Гитлера. Гостья шоу задала вопрос о том, что сделали бы бойцы сейчас на территории Украины. Она предположила, что военнослужащие могут защищать бункер, в котором находится лидер киевского режима Владимир Зеленский.

Что внутри, что в прошивке опорных сил, на которые сделали ставку западники... чтобы развернуть Украину и превратить ее в антироссийский плацдарм. Внутри – вот эта самая нацистская… начинка. Все же это знают. И кого Макрон там будет защищать. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: Вконтакте / Sputnik Радио