В МИД РФ рассказали о торжественной церемонии открытия памятника русскому поэту в Латинской Америке.

Памятник русскому поэту Александру Пушкину, открытый в Каракасе, очень красиво смотрится на фоне венесуэльской природы. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Она заметила, что монумент иностранному литератору сейчас стоит в центре столицы Венесуэлы, на территории местного сквера.

,Это, конечно, удивительно, что в тех странах, где он жил, творил, которым посвящал свои произведения и, кстати говоря, увековечивал их тем самым, мы видим процессы варварского отношения к его памятникам. Край точно не близкий – и вот потрясающий памятник. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Сотрудница МИД РФ добавила, что попытается навязать свою позицию о красоте венесуэльского памятника. Она заметила, что ююст Александра Пушкина располагается на очень красивом, видовом месте. Она заметила, что русский поэт, который столько слов и столько прекрасных рифм посвятил природе, теперь стоит еще и на фоне такого потрясающего вида.

Захарова: даже Боррелю понятно, а Штатам нет.

Фото и видео: Вконтакте / Sputnik Радио