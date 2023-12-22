Захарова: даже Боррелю понятно, а Штатам нет

В МИД РФ прокомментировали позицию США по урегулированию кризиса на Ближнем Востоке.

Страны Европейского союза осознали необходимость немедленного прекращения огня на территории сектора Газа, а в Вашингтоне продолжают блокировать соответствующую резолюцию в Совете Безопасности Всемирной организации. Официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе заметила, что власти США вновь заблокировали в СБ ООН проект резолюции, требующий немедленного гуманитарного прекращения огня на Ближнем Востоке. На этот раз право вето страна наложила на документ, предложенный мировому сообществу от Алжира. "За" текст проголосовали 13 делегатов, а "против" выступили США, Великобритания воздержалась от принятия решения. Такое вето США принимают уже в третий раз за последние пять месяцев.

Боррель, который два года талдычил про поле боя, <…> говорил, что нет никаких мирных решений и нужно все через силу решать, в этой ситуации озвучил общее мнение. Было сказано, что на Ближнем Востоке в контексте урегулирования нужно прекращать насилие. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Российский дипломат напомнила об американских санкциях, введенных против израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан. Мария Захарова подчеркнула, что она никогда бы не подумала о том, что Вашингтон будет с подобным унижением относиться к своим ближайшим партнерам на Ближнем Востоке.

Захарова: в Госдепе самонадеянно разрешили называть себя людьми.

Фото и видео: Вконтакте / Sputnik Радио