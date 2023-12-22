Захарова: в Госдепе самонадеянно разрешили называть себя людьми

В МИД РФ прокомментировали недавний инструктаж от Энтони Блинкена сотрудникам Госдепа США.

В американском внешнеполитическом ведомстве самонадеянно разрешили называть себя людьми, сказав, что теперь они не мужчины и женщины. Официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе рассказала о ситуации с инструктажем, который провел государственный секретарь Энтони Блинкен в Госдепе по применению "правильных" слов и местоимений. Иностранный дипломат призвал коллег избегать "проблемных" терминов, таких как "мужчина" и "женщина".Такие слова в США теперь следует заменять на нейтральные выражения.

Не пользуйтесь "опасными" словами. Хотя я считаю, что многим слово "люди" еще надо заслужить, учитывая их вклад, я имею в виду американскую дипломатию, в мировые конфликты. Поэтому они самонадеянно разрешили называть себя людьми. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: Запад совершил подлог в Совбезе ООН.

Фото и видео: Вконтакте / Sputnik Радио