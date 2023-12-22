Захарова: Запад совершил подлог в Совбезе ООН

Коллективный Запад обманул не только украинский народ, но и все международное сообщество в истории с Минскими договоренностями. Официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе заметила, что таким образом недружественные Москве государства совершили подлог на площадке Совета Безопасности ООН. Речь идет о том, что СБ при Всемирной организации принял резолюцию, неотъемлемой частью которой были Минские договоренности. Однако страны-участницы со стороны Запада не собирались выполнять условия.
Запад не просто обманул народ Украины, не просто пододвинул Украину к самому краю, разрушив государственность, разрушив экономику. Но самое чудовищное, что Запад обманул мировое сообщество.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Захарова: страшновато от того, что творится в Белом доме.
Фото и видео: Вконтакте / Sputnik Радио
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