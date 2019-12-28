Хет-трик Овечкина помог "Вашингтону" обыграть "Лос-Анджелес"

"Кэпиталз" становятся на 1 место в рейтинге Восточной конференции НХЛ.

Хет-трик Александра Овечкина помог "Вашингтону" обыграть "Лос-Анджелес". В последний 6 матчах "Кингз" потерпели семь поражений от соперников. Последняя игра завершилась со счетом 4:2 в пользу спортсменов из столицы США. На счету капитана "Кэпиталз" - три заброшенных шайбы. Все голы россиянин забросил в третьем периоде, в течение пяти минут.

Вашингтон набирает 77 очков и возвращается на лидирующую позицию в рейтинг Восточной конференции. Представители Лос-Анджелеса замыкают рейтинг Западной конференции. Они на 15 месте с 43 очками. На данный момент на счету Овечкина 698 шайб в рамках НХЛ.

Ранее Piter.tv писал о том, что Овечкину разбили губу клюшкой в матче НХЛ.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

