Хет-трик Овечкина помог "Вашингтону" обыграть "Лос-Анджелес"

Хет-трик Александра Овечкина помог "Вашингтону" обыграть "Лос-Анджелес". В последний 6 матчах "Кингз" потерпели семь поражений от соперников. Последняя игра завершилась со счетом 4:2 в пользу спортсменов из столицы США. На счету капитана "Кэпиталз" - три заброшенных шайбы. Все голы россиянин забросил в третьем периоде, в течение пяти минут.
Вашингтон набирает 77 очков и возвращается на лидирующую позицию в рейтинг Восточной конференции. Представители Лос-Анджелеса замыкают рейтинг Западной конференции. Они на 15 месте с 43 очками. На данный момент на счету Овечкина 698 шайб в рамках НХЛ.
Ранее Piter.tv писал о том, что Овечкину разбили губу клюшкой в матче НХЛ.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/
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