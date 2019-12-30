Овечкину разбили губу клюшкой в матче НХЛ

При этом, судьи не оштрафовали сделавшего это хоккеиста.

Капитану клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину разбили губу в матче с "Нью-Джерси Девилз". Об этом сообщила пресс-служба "Вашингтона".

Овечкин рассказал, что форвард "Нью-Джерси" Майлз Вуд высоко поднятой клюшкой разбил ему губу до крови. При этом, свистка судьи не последовало.

Не думаю, что это было сделано намеренно, но судьи не обратили внимание на этот эпизод, – сказал Овечкин

Хоккеист отметил, что сам наказал соперника, но отметил, что с Вудом он не разговаривал.

Матч завершился победой "Вашингтона" со счетом 5:2 (2:0, 1:1, 2:1), а Овечкин отметился хет-триком.

Ранее Овечкин отказался от участия в Матче всех звезд НХЛ 2020 года.

Видео: Twitter/ NBC Sports Capitals