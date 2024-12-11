Хегсет поддержал полное уничтожение ХАМАС

Кандидат на должность министра по обороне США оценил конфликт на Ближнем Востоке.

Кандидат на пост американского министра обороны Пит Хегсет поддержал полное уничтожение радикального палестинского движения ХАМАС. Соответствующей информацией будущий чиновник поделился с местными законодателями, выступая на слушаниях в профильном комитете Сената Конгресса по делам Вооруженных сил. Гость мероприятия отметил, что Израиль должен ликвидировать каждого из участников террористической запрещенной группировки боевиков. Таким образом спикер отреагировал на вопрос, заданный членом Республиканской партии от штата Арканзас Тома Коттона, относительно проводимой ЦАХАЛом военной операции на Ближнем Востоке. Хесгет добавил, что поддерживает "экзистенциальную войну" Израиля в секторе Газа.

Да, сенатор. Я поддерживаю уничтожение Израилем каждого участника ХАМАС. Пит Хегсет, шеф Пентагона

Напомним, что 44-летний Пит Хегсет является ветераном Вооруженных сил США, участником боевых действий. Иностранец имеет звание майора Сухопутных войск США, а также как минимум одну боевую награду. Офицерское звание он получил благодаря службе в Национальной гвардии родного для него штата Миннесота.

Хегсет подтвердил, что женщины смогут служить в боевых частях армии США.

Фото и видео: YouTube / FOX 5 Washington DC