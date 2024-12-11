Хегсет подтвердил, что женщины смогут служить в боевых частях армии США

Кандидат на роль шефа Пентагона ответил за свои прошлые слова.

Кандидат на пост американского министра обороны Пит Хегсет указал на то, что после вступления избранного президента-республиканца Дональда Трампа в должность повысятся требования к Пентагону. Однако иностранец подтвердил факт того, что женщины смогут служить в боевых частях армии США. Соответствующей информацией будущий чиновник поделился с местными законодателями, выступая на слушаниях в профильном комитете Сената Конгресса по делам Вооруженных сил.

Мой ответ - да. У женщин будет доступ к боевым должностям в наземных силах, боевым частям при сохранении высоких стандартов и проведении пересмотра для обеспечения того, чтобы стандарты не были понижены. Пит Хегсет, шеф Пентагона

Дополнительно кандидата вынудили пересмотреть часть его взглядов на службу женщин в вооруженных силах. Ранее Хесгет выступал против службы женщин в армии, однако не в в таких подразделениях как артиллерия, мотопехота, бронетанковых частях и спецназе. Теперь же политик указал, что для него это будет привилегией всей жизни, если сенаторы утвердят его на должность шефа министерства по обороне для "всех мужчин и женщин в форме".

Будущему главе Пентагона припомнили конфуз с топором.

Фото и видео: YouTube / FOX 5 Washington DC