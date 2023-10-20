Будущему главе Пентагона припомнили конфуз с топором

Пит Хегсет оказался в центре скандала девятилетней давности.

Пит Хегсет, кандидат на пост американского министра по обороне, предложенный победившим на президентских выборах республиканцем Трампом, девять лет назад случайно попал топором в барабанщика. Соответствующей информацией с социальных сетях поделился британский таблоид Daily Express. СМИ опубликовали архивные кадры, на которых заметно, что метательное оружие пролетело мимо огромной мишени, а затем ударилось древком о руку музыканта на торжественном мероприятии.

Новый глава Пентагона случайно ударил барабанщика Джеффа Проспери, участвуя в соревновании по метанию топора на шоу Fox and Friends в 2015 году. В то время он, казалось, не получил сильного ранения, но три года спустя он подал в суд на Fox из-за полученных, по его словам, травм. материал издания

Автор материала напомнил читателям о том, что телесеть в 2018 году назвала данный иск "удивительным". В настоящее время считается, что сторонам удалось урегулировать дело. Возможный глава Пентагона Хегсет окончил обучение в университетах Гарвард и Принстон. Американец служил в Армии США, в том числе в тюрьме Гуантанамо, в Ираке и Афганистане. Кроме этого кандидату на должность удалось поработать ведущим на прореспубликанском телеканале Fox News.

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Фото и видео: YouTube / CNN