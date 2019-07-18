Disney: обладатель "Оскара" Хавьер Бардем может сыграть короля Тритона в "Русалочке"

Сейчас идут переговоры со студией Disney.

Лауреат премии "Оскар" Хавьер Бардем может присоединиться к актерскому составу игрового ремейка "Русалочки". Ему предлагают сыграть роль отца Ариэль, царя Тритона. Сейчас идут переговоры со студией Disney. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Роль русалочки Ариэль досталась темнокожей актрисе Холли Бэйли. На роль принца Эрика претендует Гарри Стайлс и морскую ведьму Урсулу сыграет Мелисса Маккарти. Режиссер ремейка – Роб Маршалл, сценарист – Джейн Голдман.

Диснеевская "Русалочка" — экранизация одноименной сказки Ганса Кристиана Андерсена.