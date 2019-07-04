Walt Disney выбрал на роль русалочки Ариэль темнокожую актрису

Роль морской ведьмы Урсулы досталась дважды номинантке на "Оскар" Мелиссе Маккарти.

Киностудия Walt Disney выбрала актрису на роль Ариэль для игрового ремейка культового мультфильма "Русалочка" 1989 года. Ей стала 19-летняя темнокожая певица Холли Бэйли. Об этом киностудия сообщила в своем Instagram.

Холли Бэйли больше известна как исполнительница RnB в составе группы Chloe x Halle. В этом году она получила номинацию на "Грэмми" в категории "Лучший новый артист".

Для девушки эта роль станет дебютной. В своем Twitter Холли написала, что мечты сбываются.

Роль друга Ариэль Флаундера сыграет звезда фильма "Комната" Джейкоб Трембл, роль морской ведьмы Урсулы досталась дважды номинантке на "Оскар" Мелиссе Маккарти.

Ранее компания Disney перенесла выход "Аватара-2" на год.

Видео: YouTube/ Chloe x Halle

YouTube/ Disney