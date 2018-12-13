Компания Disney перенесла выход "Аватара-2" на год

Фильм должен выйти в прокат 17 декабря 2021 года.

Компания The Walt Disney отодвинула на год выход второй части фантастического фильма "Аватар". Об этом пишет журнал Variety.

Премьера фильма Джеймса Кэмерона должна была состояться 18 декабря 2020 года. Однако теперь зрители смогут увидеть киноленту не раньше 17 декабря 2021 года. Это связано с тем, что права на фильм перешли от 21st Century Fox к Disney.

По сюжету солдат Джейк Салли окончательно меняет свой образ на аватара и становится предводителем народа На"ви. Ему приходится защищать своих новых друзей от корыстных бизнесменов с Земли. Когда на Пандору возвращаются вооруженные земляне, Джейк готов дать им отпор.

В будущем планируется выход еще двух частей "Аватара". Третий фильм должен появиться в прокате в 2023 году, а четвертый — в 2025.

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