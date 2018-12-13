В сети появился второй трейлер "Человека-паука: Вдали от дома"

Ролик спойлерит финал "Мстителей".

Компания Sony опубликовала на своем YouTube-канале второй трейлер фильма "Человек-паук: Вдали от дома". Осторожно, ролик спойлерит финал "Мстителей". Об этом предупреждает в начале и сам Том Холланд, который исполняет роль Питера Паркера (Человека-паука).

По сюжет гавный герой отправляется в путешествие по Европе. Однако отдых внезапно обрывается. Человеку-пауку приходится объединиться с Мистерио (Джейк Джилленхол), чтобы вместе одолеть элементалей и спасти мир.

Не смотря на подзаголовок последних "Мстителей", именно "Человек-паук: Вдали от дома" станет заключительным фильмом третьей фазы киновселенной Marvel. Об этом утверждают авторы проекта. События кинокомикса будут разворачиваться спустя несколько минут после окончания последней части "Мстителей". В российский прокат фильм выйдет 4 июля.

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Видео: YouTube / Sony Pictures Entertainment