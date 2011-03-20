Гарри Стайлз хочет сыграть принца Эрика в "Русалочке"

В настоящий момент участник One Direction ведет переговоры с создателями фильма.

Гарри Стайлз претендует на главную мужскую роль в новой "Русалочке" от Disney. В настоящий момент участник One Direction ведет переговоры с создателями фильма. Об этом пишет Hollywood Reporter.

Напомним, что в мультфильме 1989 года главная героиня спасает прекрасного юношу и влюбляется в него. Позже выясняется, что это принц. Он также влюбляется в свою спасительницу и пытается отыскать ее по чарующему голосу.

Если роль принца Эрика еще не утверждена, то с Русалочкой уже давно все известно. На эту роль режиссер фильма Ром Маршалл выбрал 19-летнюю певицу Холли Бэйли. Ведьму Урсулу сыграет Мелисса Маккарти, рыбку Флаундера – Джейкоб Тремблэ, чайку Скаттла – Аквафина.

Ранее стало известно, что Гарри Стайлз пробовался на роль Элвиса Пресли. Однако создатели байопика утвердили другого артиста — Остина Батлера.

Видео: YouTube / Harry Styles