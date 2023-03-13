Мы будто на Олимпийских играх побывали: петербуржцы оценили шоу "Русалочка" от Евгения Плющенко

Евгений Плющенко представил в Петербурге ледовое шоу "Русалочка"

В Санкт-Петербурге состоялось долгожданное ледовое шоу "Русалочка", поставленное знаменитым фигуристом Евгением Плющенко. Шоу привлекло тысячи зрителей всех возрастов, окунувшихся в сказочный мир подводных приключений и волшебства.

Особую атмосферу создавали динамичные номера в исполнении ведущих фигуристов, среди которых были не только взрослые спортсмены, но и молодое поколение – например, сын Плющенко, Александр, известный также как Гном Гномыч. Юный фигурист уверенно исполнил сложные элементы вместе с отцом, вызвав бурные аплодисменты.

В шоу приняли участие звезды мирового фигурного катания, включая олимпийскую чемпионку Александру Трусову, которая блеснула своим ярким исполнением. Каждый номер сопровождался захватывающими спецэффектами и оригинальными декорациями, а сам проект выделяется уникальными костюмами, разработанными специально для этой постановки.

Отметим, что в конце программы Евгений Плющенко нежно поблагодарил жену Яну Рудковскую, назвав её музой. Кроме того, в конце шоу каждый артист был представлен лично, выполнив очень сложные одиночные и в паре номера. Всего 4 показа "Русалочки" посмотрели более 38 000 зрителей - подсчитали организаторы после завершения двухдневных гастролей в Санкт-Петербурге. "Русалочка" является частью серии ледовых шоу Плющенко, целью которых является популяризация фигурного катания и привлечение молодежи к спорту.

Видео: Piter.TV