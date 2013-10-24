Создатели фильма об Элвисе Пресли нашли актера на главную роль

Короля рок-н-ролла сыграет американский актер Остин Батлер.

Режиссер Баз Лурман определился с выбором актера на главную роль в фильме об Элвисе Пресли. Короля рок-н-ролла сыграет американский актер Остин Батлер. Об этом сообщает Deadline.

Лурман рассказал, что долго подбирал актера, идеально подходящего на роль певца. Он должен был продемонстрировать не только уникальные движения и вокальные данные звезды, но и внутреннюю уязвимость артиста.

Съемки картины будут проходить в Австралии. Рождение легендарной звезды покажут через призму взаимоотношений певца с его менеджером Томом Паркером (Томом Хэнксом).

Кроме Батлера в кастинге принимали участие Ансель Элгорт ("Дивергент", "Виноваты звезды"), Майлз Теллер ("Дивергент", "Одержимость") и Гарри Стайлс (солист One Direction).

Ранее Остин Батлер снимался в фильме Квентина Тарантино "Однажды в Америке" и у Джима Джармуша в "Мертвые не умирают".

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Видео: YouTube / Dany Suavi