Эмма Стоун может сыграть в новом фильме режиссера "Ла-Ла Ленд"

Сейчас идут переговоры с продюсерами компании Paramount and Lionsgate.

Актриса Эмма Cтоун может сняться в новом фильме режиссера Дэмьена Шазелла "Вавилон" (Babylon), который многим известен как режиссер фильма "Ла-Ла Ленд". Об этом сообщил журнал Variety.

На данный момент идут переговоры Стоун с продюсерами из компании Paramount and Lionsgate. Фильм "Вавилон" (Babylon) расскажет о Голливуде периода 20-х годов XX века. Причем режиссер хотел бы видеть в своем фильме только топовых актеров.

Фильм "Ла-Ла Ленд" вышел на экраны в 2016 году. Эмма Стоун исполнила в нем главную роль. При бюджете $30 млн картина собрала в мировом прокате более $446 млн.

В 2017 году петербуржцам больше всего понравились "Аритмия" и "Ла-Ла Ленд".

Видео: YouTube/ Lionsgate Movies