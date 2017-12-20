В 2017 году петербуржцам больше всего понравились "Аритмия" и "Ла-Ла Ленд"

КиноПоиск рассказал, какие фильмы больше всего понравились жителям города на Неве.

К концу 2017 года КиноПоиск изучил 398 вышедших в прокат фильмов и выяснил, какие картины произвели самое большое впечатление на жителей Санкт-Петербурга.

Аналитики портала изучили поставленные пользователями оценки и выяснили, что среди русских фильмов на лидирующих позициях оказались "Аритмия", "Время первых" и "Нелюбовь". А также с чуть меньшим рейтингом, но все же заинтересовавшие зрителя - "Салют-7" и сказка "Последний богатырь".

Лучшим иностранным фильмом, по мнению петербуржцев, стала музыкальная мелодрама "Ла-Ла Ленд", которая получила "Оскар" сращу в нескольких номинациях. На втором месте оказался фильм про гениальную девочку "Одаренная", а на третьем история собачьей сансары "Собачья жизнь. Высокие рейтинги также получили "Идеальные незнакомцы" и "Бегущий по лезвию 2049".

КиноПоиск не обошел стороной и мультфильмы. В топ-5 лучших вошли "Тайна Коко", "Зверопой", "Лего Фильм: Бэтмен", а также "Босс-молокосос" и "Гадкий я 3".

Также был составлен и рейтинг знаменитостей, которыми в этом году активно интересовались. По количеству просмотров страниц на КиноПоиске, больше всего, из русских звезд, петербуржцев привлекли Александр Петров, Александа Бортич, Данила Козловский, Светлана Ходченкова и Андрей Звягинцев. Среди зарубежных самыми востребованными оказались Том Харди, Райан Гослинг, Джеймс Макэвой , Леонардо Ди Карио и Киану Ривз.

Видео: YouTube / Официальные КиноТрейлеры