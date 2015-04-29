Вышел трейлер исторического фэнтези "Иные"

Премьера состоится 25 января 2024 года.

Онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" представил тизер-трейлер фэнтезийного сериала "Иные". Проект основан на одноименном романе Александры Яковлевой.

Сюжет расскажет об альтернативных 40-х в Ленинграде. В центре истории окажется девушка, которая спасает брата с помощью неконтролируемой сверхъестественной силы. Ее начинают преследовать местные спецслужбы и загадочный персонаж по имени Нойманн.

В главных ролях сыграли Ирина Мартыненко, Вольфганг Черни, Илья Маланин, Николай Фоменко, Алексей Серебряков и другие. Премьера состоится 25 января 2024 года.

Ранее Netflix представил трейлер второй части "Мятежной луны" Зака Снайдера.

Видео: YouTube / Кинопоиск Премьеры