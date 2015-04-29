Вышел трейлер исторического фэнтези "Иные"

Онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" представил тизер-трейлер фэнтезийного сериала "Иные". Проект основан на одноименном романе Александры Яковлевой.
Сюжет расскажет об альтернативных 40-х в Ленинграде. В центре истории окажется девушка, которая спасает брата с помощью неконтролируемой сверхъестественной силы. Ее начинают преследовать местные спецслужбы и загадочный персонаж по имени Нойманн.
В главных ролях сыграли Ирина Мартыненко, Вольфганг Черни, Илья Маланин, Николай Фоменко, Алексей Серебряков и другие. Премьера состоится 25 января 2024 года.
Ранее Netflix представил трейлер второй части "Мятежной луны" Зака Снайдера.
Видео: YouTube / Кинопоиск Премьеры
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все