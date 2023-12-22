Эмма Стоун получила "Оскар" за лучшую женскую роль

Актриса во второй раз победила в этой номинации.

Американская актриса Эмма Стоун получила кинопремию "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Бедные-несчастные". Церемония вручения наград прошла в ночь на 11 марта в театре "Долби" в Лос-Анджелесе.

За победу в номинации также боролись Лили Гладстоун ("Убийцы цветочной луны"), Кэри Маллиган ("Маэстро), Аннетт Бенинг ("Дайана Найэд") и Сандра Хюллер ("Анатомия падения"). В фильме "Бедные-несчастные" Стоун сыграла роль женщины по имени Белла, которой пересадили мозг ее нерожденного младенца.

Актриса во второй раз победила в этой номинации. В 2016 году Стоун наградили за роль в мюзикле "Ла-Ла Ленд"

Ранее мы сообщали, что Киллиан Мерфи получил "Оскар" за лучшую мужскую роль.

Видео: YouTube / ITV