Киллиан Мерфи получил "Оскар" за лучшую мужскую роль

Для актера это была первая номинация и первая победа на премии.

Ирландский актер Киллиан Мерфи получил кинопремию "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Оппенгеймер". Церемония вручения наград прошла в ночь на 11 марта в театре "Долби" в Лос-Анджелесе.

За победу в номинации также боролись Пол Джаматти ("Оставленные"), Брэдли Купер ("Маэстро"), Джеффри Райт ("Американское чтиво") и Колман Доминго ("Растин"). Для Мерфи это была первая номинация и первая победа на "Оскаре". Актер сыграл в фильме роль американского физика-ядерщика Роберта Оппенгеймера, который был известен как создатель атомной бомбы.

Ранее мы сообщали, что "Оппенгеймер" стал победителем премии "Оскар" в категории "Лучший фильм года".

Видео: YouTube / ABC News