Харрис выразила беспокойство улучшением отношений между Россией и Китаем

В СШа оценил контакты между Москвой и Пекиной после начала СВО на Украине.

Американские власти выразили беспокойство улучшением отношений между Россией и Китаем. Соответствующее заявление в ходе своего выступления на площадке 59-ой по счету Мюнхенской конференции по безопасности сделала вице-премьер США Камала Харрис. Чиновница пояснила участникам мероприятия, что такие озабоченности в Вашингтоне присутствуют после начала специальной военной операции РФ на территории Украины.

Нас беспокоит, что Пекин улучшает взаимоотношения с Москвой. Камала Харрис, вице-премьер США

Вице-президент США считает, что НАТО за год конфликта на Украине усилилась.

Фото и видео: YouTube / BR24