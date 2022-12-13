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Харрис выразила беспокойство улучшением отношений между Россией и Китаем

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В СШа оценил контакты между Москвой и Пекиной после начала СВО на Украине.

Американские власти выразили беспокойство улучшением отношений между Россией и Китаем. Соответствующее заявление в ходе своего выступления на площадке 59-ой по счету Мюнхенской конференции по безопасности сделала вице-премьер США Камала Харрис. Чиновница пояснила участникам мероприятия, что такие озабоченности в Вашингтоне присутствуют после начала специальной военной операции РФ на территории Украины. 

Нас беспокоит, что Пекин улучшает взаимоотношения с Москвой.

Камала Харрис, вице-премьер США

Вице-президент США считает, что НАТО за год конфликта на Украине усилилась.

Фото и видео: YouTube / BR24

Теги: белый дом, камала харрис, китай, мюнхенская конференция по безопасности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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