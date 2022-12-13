Харрис выразила беспокойство улучшением отношений между Россией и Китаем

Американские власти выразили беспокойство улучшением отношений между Россией и Китаем. Соответствующее заявление в ходе своего выступления на площадке 59-ой по счету Мюнхенской конференции по безопасности сделала вице-премьер США Камала Харрис. Чиновница пояснила участникам мероприятия, что такие озабоченности в Вашингтоне присутствуют после начала специальной военной операции РФ на территории Украины.
Нас беспокоит, что Пекин улучшает взаимоотношения с Москвой.
Камала Харрис, вице-премьер США
Вице-президент США считает, что НАТО за год конфликта на Украине усилилась.
Фото и видео: YouTube / BR24
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все