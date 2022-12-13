Вице-президент США считает, что НАТО за год конфликта на Украине усилилась

Камала Харрис рассказала об ослаблении Москвы из-за украинского конфликта.

Американский вице-президент Камала Харрис считает, что НАТО за год проведения специальной военной операции на Украине и регионального кризиса в Европе значительно усилились. Соответствующей информацией иностранная чиновница поделилась с участниками 59-ой по счету Мюнхенской конференции по безопасности. Сотрудница Белого дома пояснила, что сейчас Североатлантический военный альянс силен как никогда, а одновременно с этим позиции России ослабли. По мнению Харрис, администрация Вашингтона под руководством президента Джо Байдена смогла показать миру решительные лидерские качества. Она напомнила о том, что власти США будут и дальше помогать киевскому режиму так долго, как это потребуется.

Сегодня, год спустя, мы знаем: Киев по-прежнему стоит. Россия ослаблена. Трансатлантический альянс сильнее, чем когда-либо. Камала Харрис, вице-президент США

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Фото и видео: YouTube / BR24