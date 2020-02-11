Харрис: США ввели мораторий на испытания противоспутникового оружия

Вице-президент США призвала делать этот проект новой номой для мира.

Американский вице-президент Камала Харрис заявила о том, что США ввели мораторий на испытания противоспутникового оружия. Соответствующее заявление чиновница сделала в рамках своего выступления на военной базе ВВС США Ванденберг, расположенной в штате Калифорния. Выступление транслировалось на официальном сайте Белого дома. Харрис заметила, что Вашингтон призывает и другие страны присоединиться к инициативе вне зависимости от того, являются ли они космическими державами или нет.

Я рада объявить, что с сегодняшнего дня США обязуются не проводить разрушительные испытания противоспутниковых ракет. Проще говоря, такие испытания опасны, и мы не будем их осуществлять. Камала Харрис, вице-президент США

В администрации США полагают, что такое предложение по отказу проведения противоспутниковых вооружений пойдет на пользу всем странам. Харрис рассчитывает провести работу с международными партнерами, чтобы сделать этот мораторий новой нормой ответственного поведения стран в космическом пространстве.

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Фото и видео: Белый дом