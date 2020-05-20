У Mitsubishi Electric пытались похитить информацию об оборонных заказах.

Хакеры заинтересовались японскими гиперзвуковыми ракетами. Об этом сообщили журналисты из газеты Asahi со ссылкой на собственные источники. Авторы публикации рассказали, что на местного производителя электроники Mitsubishi Electric совершена кибератака. Злоумышленники могли украсть у компании информацию о создаваемых боевых ракетах, связанную с их характеристиками. Ранее данные сведения получили участники тендера от Минобороны Японии. Следует отметить, что государственный заказ ME так и не получила.

В Asahi считают, что украденные сведения касались максимального радиуса действия разрабатываемой гиперзвуковой ракеты, температурной устойчивости, мощности двигателей аппарата и других боевых показателей. Данные сведения не считаются государственной тайной, а также характеристики можно изменить перед началом выпуска вооружения.

Напомним, что впервые Япония сообщила о создании собственного гиперзвукового оружия в 2018 году. В начале 2020 года хакеры попытались получить сведения от Mitsubishi Electric, связанные с оборонными заказами, железными дорогами и электрификацией страны.

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Видео: YouTube / Минобороны России