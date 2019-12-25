Хачатрян: во время войны Пашинян не хотел согласовывать пуски ракет с Россией

Армянский генерал объяснил, почему только 1 из 10 выпущенных по Азербайджану ракет достигла цели.

Экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении Хачатрян заявил о том, что во время войны премьер-министр Никол Пашинян не хотел согласовывать запуски ракет с Россией. Слова генерала приводят журналисты издания EADaily. Там уточнили, что Ереван отправлял боеголовки при помощи оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" без извещения об этом военных из Москвы.

Армянский генерал рассказал, что отказался от согласования действия Еревана с Россией сам глава правительства. По мнению эксперта, именно из-за этого из десяти выпущенных ракет по позициям Азербайджана только одна смогла достичь цели.

Армения не обязана согласовывать свои действия с Москвой Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Напомним, что официальные представители Генерального штаба Армении опровергают заявления со стороны Ильхама Алиева (президента Азербайджана) о том, что по территории страны наносились удары модернизированными комплексами "Искандер-М". Эти сведения Баку подтверждает снимками с обломками сбитой ракеты. На кадрах представлен именно "Искандер".

СМИ: Из-за Алиева российское оружие потеряло статус надежного.

Фото: Минобороны Азербайджана