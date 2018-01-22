Яхина ответила на критику в адрес сериала "Зулейха открывает глаза"

Она заявила, что не намерена вступать в дискуссию и отвечать на все, что прозвучало.

Писательница Гузель Яхина, по мотивам книги которой сняли сериал "Зулейха открывает глаза", не хочет вступать в дискуссию с критиками и отвечать на все, что прозвучало в адрес нее и ее произведения. Об этом пишет ТАСС.

В основу сюжета одноименного романа легла семейная история Яхиной. В 1930 года семью ее бабушки раскулачили и отправили из татарской деревни в Сибирь. В эфире программы "Просто о сложном" с Софико Шеварднадзе писательница заявила, что ее задевает критика в адрес книги. Она подчеркнула, что "не выворачивала наизнанку татарскую жизнь", а лишь написала историю о несчастной женщине.

Идея перенести роман Яхиной на экран появилась с момента его публикации. В 2017 году телеканал "Россия-1" приступил к работе над экранизацией. Главную роль в сериале исполнила Чулпан Хаматова, которая также подверглась нападкам и критике. Режиссер сериала Егор Анашкин заявил, что его бесконечно удивляют люди, которые лучше всех на свете знают, как это "не так", и что все показано "не так, как им кажется".

Ранее мы писали, что члены партии "Коммунисты России" потребовали запретить сериал "Зулейха открывает глаза". Они заявили, что история искажает жизнь татарского народа, его обычаев и ментальности, а также очерняет советский период страны.

Видео: YouTube / Россия-1