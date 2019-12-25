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Губернатор выступил за ужесточение наказания для ответственных за появление свалок
Сегодня, 16:13
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Губернатор выступил за ужесточение наказания для ответственных за появление свалок

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По мнению главы города, виновные в создании незаконных свалок должны быть наказаны.

Во вторник, 9 ноября, губернатор Петербурга  Александр Беглов заявил о необходимости усилить борьбу с незаконными свалками. Об этом сообщил Смольный.

По словам градоначальника, виновных в создании таких свалок нужно наказать. Такое поручение было дано на совещании с членами правительства, где рассматривали дорожную карту по достижению значений показателя "Качество окружающей среды".

Губернатор отметил, что начиная с 2022 года количество несанкционированных свалок ежегодно должно уменьшаться в два и более раза. Нарушителей собираются штрафовать. Глава Петербурга предложил также изменить действующую нормативную правовую базу, чтобы автовладельцы, физические лица, которые выбрасывают мусор из салона, привлекались к более жесткой ответственности. Сейчас закон распространяется только на юридических лиц. 

В октябре в Петербурге открыли 4 экопункта, принимающих батарейки, ртутные лампы, вышедшую из эксплуатации технику, лекарства, автомобильные покрышки, бытовую химию, краски. За первые три недели жители города сдали 7,4 тонны загрязняющих природу отходов.

Piter.tv рассказывал, как и где сдать зубные щетки и лекарства на переработку.

Фото: Pexels

Теги: губернатор петербурга, незаконная свалка, петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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