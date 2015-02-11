Петербуржцы решат, в каких районах Петербурга появятся экопункты. Голосование еще идет

Сейчас они открыты с 10 до 22 часов в четырех районах.

В 2022 году пункты по приему опасных отходов появятся еще в 6 районах Петербурга. В каких именно — решают жители города. Голосование еще идет.

На данный момент экопункты работают в Красносельском, Колпинском, Василеостровского и Невском районах. В них можно сдать ртутные лампы, медицинские ртутные термометры, лекарства с истекшим сроком годности, автомобильные покрышки, батарейки и аккумуляторы, лаки, краску, бытовую химию, отработанные масла, бытовую, компьютерную технику.

Прием отходов в стационарных пунктах обеспечивают специалисты СПб ГУП "Экострой". Они принимают отходы, сортируют их и ведут учет.

В будущем список районов, в которых появятся экопункты, будут расширять. Сегодня в голосовании лидирует Кировский район.

Напомним, что у Piter.TV есть рубрика, посвященная раздельному сбору мусора. В последний раз мы рассказали о том, где в Петербурге сдать одежду и обувь на переработку.

Фото: комитет по природопользованию Петербурга