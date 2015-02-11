  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржцы решат, в каких районах Петербурга появятся экопункты. Голосование еще идет
Сегодня, 14:22
119
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцы решат, в каких районах Петербурга появятся экопункты. Голосование еще идет

0 0

Сейчас они открыты с 10 до 22 часов в четырех районах.

В 2022 году пункты по приему опасных отходов появятся еще в 6 районах Петербурга. В каких именно — решают жители города. Голосование еще идет.

На данный момент экопункты работают в Красносельском, Колпинском, Василеостровского и Невском районах. В них можно сдать ртутные лампы, медицинские ртутные термометры, лекарства с истекшим сроком годности, автомобильные покрышки, батарейки и аккумуляторы, лаки, краску, бытовую химию, отработанные масла, бытовую, компьютерную технику.

Прием отходов в стационарных пунктах обеспечивают специалисты СПб ГУП "Экострой". Они принимают отходы, сортируют их и ведут учет. 

В будущем список районов, в которых появятся экопункты, будут расширять. Сегодня в голосовании лидирует Кировский район. 

Напомним, что у Piter.TV есть рубрика, посвященная раздельному сбору мусора. В последний раз мы рассказали о том, где в Петербурге сдать одежду и обувь на переработку.

Фото: комитет по природопользованию Петербурга

Теги: опасные отходы, сбор мусора, экопункты
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии