Где в Петербурге сдать одежду и обувь на переработку

Piter.TV рассказывает обо всех способах грамотно попрощаться со старыми вещами.

Одежда – важнейшая составляющая нашей жизни. Повседневные, выходные, спортивные, домашние, теплые и легкие вещи постоянно пополняют полки шкафов и занимают плечики и так же быстро занашиваются до дыр или становятся нам не по размеру. В тесном контакте с нами находятся также полотенца, постельное белье и другие изделия из ткани. Если раньше из любой отслужившей вещи старались сделать хотя бы тряпочки, то сейчас – предпочитают выбросить.

По данным "Гринпис", на свалках России ежегодно оказывается как минимум 2 миллиона тонн одежды и тканевых изделий, тогда как в мире в год производится порядка 100 миллиардов единиц одежды. Экологи отмечают, что объем отходов модной индустрии, включая нераспроданную в магазинах одежду, составляет 92 миллиона тонн. Текстиль поддается переработке, однако крупные корпорации предпочитают его сжигать, а простые обыватели – бросать в мусор. На свалке, как рассказывают специалисты фонда "Второе дыхание", одежда будет разлагаться до 200 лет.

От 3 до 7% твердых бытовых отходов на свалках – это текстиль, который будет разлагаться до 200 лет. Попадая в общий мусор, вещи мгновенно впитывают запах и влагу, и уже непригодны для дальнейшего использования. фонд "Второе дыхание"

Piter.TV разобрался, где в Петербурге можно сдать отслужившие вещи на переработку и как им можно продлить жизнь.

Ненужная и старая одежда может пойти по двум путям: обрести еще одну жизнь у нового владельца или отправиться на переработку. Взгляните на вещи, от которых вы хотите избавиться: если кофточки, джинсы и куртки просто стали малы, велики или разонравились, на них нет дыр, пятен и других следов носки, отправьте их в секонд-хенд, на благотворительность, продайте или отдайте в дар. Так же можно поступить с еще хорошей обувью, аксессуарами, сумками.

Для продажи вещей можно воспользоваться сервисами бесплатных объявлений вроде "Авито" или "Юлы", различными крупными сообществами "ВКонтакте", зайти в комиссионные магазины. Отдать вещи в дар можно в шеринг-группах, сообществах наподобие "Отдам в дар Петербург" или известном портале "Дарудар". Кроме того, в Петербурге часто проходят так называемые своп-вечеринки, куда можно принести ненужную одежду и аксессуары и обменяться ими с другими участниками.

Не стоит забывать про ремонт вещей: незаметная штопка, замена сломанной молнии или ушив пояса продлят джинсам и свитерам жизнь. Кроме того, старую полюбившуюся одежду можно перешить, продолжая традицию наших бабушек: из платьев у них получались юбки, а из рубашек – подушки. Если шитье – это не про вас, разрежьте старую футболку или блузку на тряпочки. Ветошь всегда пригодится в хозяйстве.

Где в Петербурге можно сдать хорошие вещи?

Благотворительные магазины "Спасибо!". Пакет с чистой и нерваной одеждой, взрослой и детской, можно принести в сами магазины сети или оставить в узнаваемых контейнерах, расставленных по всему городу. В "Спасибо!" можно отдать также абсолютно новое нижнее белье и чулочно-носочные изделия с этикетками. Поношенные и выстиранные экземпляры ни в коем случае не примут. Отсортированные пригодные для носки вещи появятся на вешалках в магазинах или отправятся в Центр выдачи одежды. Там запасают вещи для нуждающихся, малоимущие граждане и семьи смогут взять все нужное бесплатно.

Подобным образом работает и благотворительный фонд "Лепта", его контейнеры тоже можно встретить в разных районах города. Собранные вещи отсортируют, развесят в благотворительных магазинах и раздадут нуждающимся. Помимо одежды в контейнеры фонда можно опустить также хорошие полотенца, скатерти, шторы и постельное белье.

Фонд "Второе дыхание". Контейнеры этой крупной некоммерческой организации, занимающейся непосредственно переработкой одежды и сбором вещей для нуждающихся, есть во многих торговых центрах Петербурга. Чистую ненужную одежду собирают сразу в нескольких десятках различных магазинов, в том числе UNIQLO, Oysho, Zara, Bershka. Все накопленное передают в фонд, где вещи сортируют. Хорошие вещи передают малоимущим, плохие отправляют на переработку.

Магазины H&M тоже принимают ненужные вещи в хорошем состоянии. Из торговых центров мешки с одеждой уезжают на предприятие Laut Recycling в Ивановской области, где вещи вручную сортируют на несколько категорий. Впоследствии хорошую одежду передают в российские и зарубежные секонд-хенд магазины.

Принести пакет с вещами можно и в магазины Monki. Текстильные изделия в любом состоянии магазин передает своему локальному партнеру, которого не называет, тот, в свою очередь, сортирует одежду на две категории. Пригодные для повторного использования вещи впоследствии перенаправляют в секонд-хенды.

Куда можно сдать одежду и ткани на переработку?

Магазины "Спасибо!". Непригодную одежду из натуральных тканей перерабатывают на собственном производстве магазина, из нее получается регенирированное волокно. Этот материал в дальнейшем используют при изготовлении одеял, матрасов, ватных подушек, мебели, игрушек, спецодежды и даже в строительстве в качестве шумоизоляционного материала. К сожалению, заношенные верхнюю одежду, нижнее белье, чулочно-носочные изделия, сумки и обувь в "Спасибо!" переработать не смогут.

У "Лепты" также есть свой цех по переработке ткани в ветошь. Сделанные обрезки впоследствии используют как обтирочный материал в автосервисах, полиграфических предприятиях, химических и машиностроительных производствах.

Фонд "Второе дыхание" делает из ткани ветошь, а совсем непригодную одежду передает текстильным комбинатам в Ивановской, Костромской, Нижегородской и Московской областях. Там из текстиля изготавливают регенирированное волокно. Кроме того, фонд наладил собственную переработку односоставного синтетического текстиля, из которого получаются пластиковые гранулы. Из гранул потом производят корпуса для пишущих ручек, вешалки и другие бытовые предметы.

В UNIQLO работает программа по переработке пуха, поэтому в магазинах с радостью принимают ненужные пуховые куртки, жилетки и пальто. Одежду передают фабрикам японской корпорации Toray, где от курток отделяют пух и перо. "Набивку" очищают и заново пускают в производство пуховой теплой одежды.

В H&M можно принести и совсем заношенные рваные вещи. На уже упомянутом предприятии в Ивановской области из них сделают ветошь для промышленных и машиностроительных производств или пустят на разволокнение. Из полученного волокна и остатков тканого производства специалисты создадут нетканое полотно – оно станет техническими салфетками или сырьем для изготовления пряжи. Из такой пряжи получают нити для вязки перчаток и носков.

В том же Monki, как мы уже сказали, принимают одежду в любом состоянии. Совсем заношенные вещи и рваные ткани переработает неназваное предприятие-партнер магазина. Из таких изделий производят нетканые материалы.

Ближайший к дому контейнер для сбора вещей можно найти на карте recycle.map

Походу к контейнеру есть альтернатива: хорошую одежду и обувь и старый текстиль принимают в службах вывоза "Экотакси", "Зеленка", "АртЭко такси", "Переработкинская". Сервисы отвозят вещи в "Спасибо!".

Завсегдатаям пункта приема редких и сложных пластиков на Софийской, 127 корпус 1, можно захватить с собой и старую одежду – на территории пункта стоит контейнер "Лепты".

А что делать с обувью?

С ботинками, балетками и кроссовками ситуация сложнее. Хорошую чистую обувь можно отправить в секонд-хенды и на благотворительность, ее принимают в тех же "Спасибо!" и "Лепте". Однако с переработкой обуви вопрос обстоит хуже.

На данный момент в России принимают обувь на переработку только магазины Rendez-Vous. Раньше похожая программа действовала и в магазинах Vagabond, однако на официальном сайте в списке филиалов-участников больше не значится ни один российский. Rendez-Vous отправляют накопленную старую обувь на Дмитровский завод РТИ, где ботинки сортируют по материалам и перерабатывают в мелкую крошку, из которой потом изготавливают резиновые покрытия для детских и спортивных площадок. Движение "Раздельный Сбор", однако, считает процедуру передачи обуви на завод непрозрачной, как и деятельность предприятия.

<...> Вывод: сырьё получается неидеальным. Такую крошку часто отказываются использовать заказчики. Да и сырья для резиновой крошки в виде автомобильных покрышек — в избытке, поэтому производство крошки с добавлением измельченной обуви бессмысленно.<...> <...> Если Дмитровский завод делает хорошее дело, то зачем скрывать процессы, 2 года кормить активистов обещаниями и не пускать на предприятие?<...> движение "Раздельный Сбор"

Экологи скептично относятся к обувной акции и советуют грамотно выбирать обувь, ухаживать за ней и носить как можно дольше.

Ранее мы рассказывали, что делать со старой бытовой техникой и электроникой.

Коллаж: Cedric Wilder / Unsplash / Евгений Рыбкин для Piter.TV

Фото: скриншоты vtoroe.ru; recycle.map; ВКонтакте / Благотворительные магазины "Спасибо!"; unsplash