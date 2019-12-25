Где в Петербурге сдать электронику и бытовую технику на переработку

Piter.TV собрал в один материал все площадки города, на которых примут на переработку любые гаджеты и приборы.

Все предметы, которые делают нашу повседневную жизнь комфортнее и легче, однажды приходят в негодность. После многолетней выслуги перестают работать электрические чайники, фены, телефоны, обмениваются на что-то поновее холодильники и плиты. Однако нельзя избавиться от техники, просто выбросив ее в придомовой контейнер для отходов или поставив рядом с баками. Во-первых, это грозит административным штрафом: старую технику необходимо выбрасывать только в специальные контейнеры для крупногабаритных отходов вместе с мебелью и отходами после ремонта. Бункеры-накопители предоставляются по заявкам организациями по обслуживанию жилфонда, сам крупный мусор вывозится силами грузовиков или мусоровозов для крупногабаритных отходов. Если такого бункера-накопителя возле дома нет, нужно обратиться в службы вывоза техники – специалисты отвезут плиты и микроволновки на грамотную утилизацию. Или же найти компанию, к которой можно самостоятельно привезти отслужившую технику. Оставленный у обычного "пухто" телевизор вполне может обернуться штрафом в 1000-2000 рублей, такой поступок попадает под действие статьи 8.1 КоАП.

Во-вторых, выброс техники и электроники в обычный мусор сильно вредит окружающей среде – в гаджетах и бытовых приборах содержатся щелочи, ртуть, свинец, кадмий, которые окисляются и распадаются в соседстве с влажными отходами, а при попадании в почву отравляют ее и грунтовые воды. Кроме того, в технике используется золото, металл, кобальт, медь, алюминий – ценные и исчерпаемые природные ресурсы, которые отправлять на свалку расточительно. Кроме того, обращение с драгметаллами и продукцией, содержащей их, строго регламентируется законодательством.

Если ваша техника не сломалась, а просто устарела и больше вам не нужна, попробуйте дать ей вторую жизнь и пристроить ее в добрые руки. На сайтах бесплатных объявлений и в шеринг-группах в соцсетях можно предложить забрать старый работающий ноутбук или микроволновку – люди не откажутся от техники для собственного использования или же разбора на полезные запчасти. Кроме того, работающие мобильные телефоны и смартфоны с зарядными устройствами всегда нужны благотворительным организациям, например, петербургской "Ночлежке". Волонтеры помогают бездомным людям не только с документами и жильем, но также по возможности снабжают нуждающихся мобильниками для связи. Периодически "Ночлежка" объявляет в соцсетях сбор такой техники, но телефоны можно принести и в любое время в офис организации на Боровой улице.

Не стоит забывать и про ремонт техники, это самый простой способ продлить вещи жизнь. Правда, часто мастера не могут найти нужные детали для починки блендеров или паровых установок, поскольку техника часто обновляется производителями, а детали устаревающих моделей насовсем выходят из продажи. Кроме того, починка техники порой стоит дороже, чем покупка новой аналогичной вещи. Здесь придется сделать выбор между экономией денег и сохранением ресурсов планеты.

Если фен, компьютер, принтер, стиральную машинку, наушники уже никак не воскресить, остается единственный вариант – переработка. Piter.TV собрал в один материал все пункты Петербурга, в которых примут на переработку все: от зарядного кабеля до холодильника.

Куда можно сдать технику?

Пункт приема редких и сложных пластиков на Софийской, 127 корпус 1

Владельцы пункта берут на переработку мелкую бытовую технику, оргтехнику, любые провода, зарядные устройства и удлинители, запчасти от электроники и даже прожекторы. Технику разбирают и дробят там же, на площадке, а полученную смесь передают компании "НЭК". Не возьмут в пункте только картриджи от принтеров.

Мелкую бытовую технику практически в таком же составе принимают и сотрудники "Экотакси", собранное отвозят в пункт на Софийской. Сотрудники службы советуют уточнять у них возможность приема того или иного прибора.

Проект "Зеленка" также собирает неисправную бытовую, садовую, кухонную и другую технику и передает ее в "Проминвест Экспорт". На предприятии технику разберут на пластик, металл, различные платы и драгметаллы. У "Зеленки" работает как стационарный пункт приема, так и служба вывоза. Здесь не примут аккумуляторы из гаджетов – сдавать старые телефоны и ноутбуки необходимо без них.

Служба вывоза "АртЭко" берет мелкобытовую электронику вроде телефонов, наушников, проводов, компьютерных мышек и клавиатур, планшетов. Это эко-такси, в отличие от коллег, принимает на переработку также картриджи и аккумуляторы. Из "АртЭко" техника уезжает в уже знакомый нам "Проминвест Экспорт". Кстати, у компании есть стационарный контейнер на Ириновском проспекте, 2к2 – туда можно в любое время положить отслужившие компьютеры, ноутбуки, смартфоны, мелкую бытовую технику.

Забирает отслужившие гаджеты и приборы эко-служба "Переработкинская", пока она работает только в режиме эко-такси. Сотрудники принимают любую бытовую технику и электронику, а также радиоаппаратуру, электроинструмент, игрушки на аккумуляторах, различные комплектующие, провода. В составе приборов не должно быть ламп накаливания, дневного света и галогенных ламп, предупреждают в "Переработкинской".

Пункт приема сырья "Вторичка" на Тихой улице, 6 берет любую бытовую технику до 20 килограмм, не получится сдать в пункт только аккумуляторы и картриджи. Отсюда отслужившая бытовая техника поедет на переработку на московский завод "Экополис".

Избавиться от мелкой сломанной техники можно на станциях раздельного сбора у ТЦ "Охта Молл" на Брантовской дороге, у ТРЦ "Жемчужная плаза" на Петергофском шоссе, у гипермаркета "Ашан" на Боровой улице. В контейнерах разрешается оставить любую бытовую технику в собранном виде, однако нельзя положить провода и наушники. Все три станции содержит ООО "Балтком", компания отправляет сырье неизвестным надежным переработчикам, которых не называет.

Еще один вариант – городские экомобили, о которых мы подробно рассказывали в этой статье. Здесь примут на переработку оргтехнику и периферийную технику: компьютеры, системные блоки, ксероксы, смартфоны, ноутбуки, а также мелочь вроде наушников, кабелей, флеш-карт, колонок. Собранное отвозят на петербургское предприятие "Меркурий".

Старую электронику и малогабаритную бытовую технику принимают на переработку в магазинах "Эльдорадо", где работает специальная акция. На сайте магазина говорится, что технику можно принести в один из филиалов, поддерживающих акцию, однако перечня филиалов на сайте нет. Стоит уточнить этот момент на горячей линии "Эльдорадо" перед тем, как везти сломанную или еще работающую микроволновку или чайник в ближайший магазин.

Собранное отвозят в корпорацию "Экополис", уже упомянутые "Лель-Эко" и "НЭК", "ЭРЦ", "СВР", "ВМС Рециклинг" и "Утилизация оргтехники".

В другой сети по продаже бытовой техники и электронике, "МВидео", есть похожая акция по переработке. Правда, касается она только крупной и встраиваемой техники – холодильников, стиральных и посудомоечных машин, плит, телевизоров, кондиционеров. Также правила акции подразумевают некий обмен – вы покупаете новую машинку в магазине и уже тогда можете пользоваться услугой "Утилизация" и приглашать домой сотрудников "МВидео". Старую машинку вывезут из вашей квартиры, а новую установят и подключат. Подробнее о правилах акции пишут на сайте магазина.

Компания Samsung тоже поддерживает грамотную утилизацию старой техники, поэтому поставила в некоторых офисах боксы для отслуживших смартфонов, планшетов, мобильных телефонов и зарядных устройств к ним, гарнитур. В Петербурге такие боксы установлены по пяти адресам, еще один значится во Всеволожском районе Ленобласти. В контейнеры можно опустить только технику марки Samsung, компании-производителя. О переработчике организация не сообщает, но уверяет, что техника перерабатывается по всем правилам.

До ноября 2021 года можно успеть сдать старый телефон в боксы компании-оператора Tele2, устроившего похожую акцию. В некоторых офисах компании установлены контейнеры по приему отслуживших мобильников, полный перечень адресов есть на сайте оператора. Собранные телефоны – простые "звонилки" и современные смартфоны – отправляют в "Экополис".

Технику покрупнее – холодильники, стиральные и посудомоечные машины, СВЧ-печки, сплит-системы, газовые и электрические плиты, кофеварки и чайники – бесплатно вывозит из квартир и домов компания "Лель-Эко". Фирма работает в Петербурге и Ленобласти и сама перерабатывает технику: полезные части получают вторую жизнь, а некондиционные – уничтожаются.

Еще две петербургские фирмы, "Куплю Б/У" и "ВсёВывозим", занимаются бесплатным вывозом крупногабаритной техники и даже платят за старые холодильники и плиты владельцам. Обе компании работают почти по всему Петербургу и пригороду уже не первый год и не называют своих партнеров-переработчиков. К слову, первая фирма сможет еще и отремонтировать технику.

Найти ближайший к вам пункт по приему старой техники всегда можно на карте recycle.map.

Что происходит с техникой на предприятиях по переработке?

Принцип работы со старыми приборами и гаджетами на заводах примерно одинаков: техника разбирается вручную или дробится в машинах, после чего разбирается на разные составляющие: пластик, металл, резину, платы и так далее. Подробно процесс описали на петербургском предприятии "Экострой", куда иногда приезжает оргтехника с сезонных акций "Электровесна" и "Электроосень".

Техника поступает, складируется, дальше отправляется на монтажные столы – здесь ее разукомплектовывают и разделяют на фракции. Металл едет на переплавку или импорт, пластик в общем виде поступает на переработку в крупные компании. Мы сортируем пластик по "сортам" и при необходимости измельчаем, импортные компании сами проводят досортировку. Из вторичного пластика делают непищевые контейнеры, ванночки, автомобильные колпаки. А платы отправляются на аффинажные заводы, где из них в дальнейшем выводят драгметаллы. "Экострой" [из видео YouTube-канала движения "Раздельный Сбор"]

По словам сотрудников предприятия, в год они обрабатывают от 40 до 80 тонн техники, поступающей от физических лиц и коммерческих компаний.

В московской "Национальной экологической компании", о которой мы уже упоминали, перемолотая техника также разделяется на пластик, металл, провода, платы. Если техника поступила цельной, то специалисты сначала проводят экспертизу оборудования на выявление драгоценных и опасных компонентов, затем определяют способ утилизации. Каждая из полезных фракций возвращается в цикл производства, а опасные компоненты "НЭК" отправляет на обезвреживание.

Как сообщают в "Проминвест Экспорт", на их предприятии оргтехнику и другие приборы разделяют по-максимуму. Из компьютеров и стиральных машин извлекают драгоценные металлы и камни и даже кристаллы, радиоактивные вещества, токсичные и радиоактивные составляющие, легковоспламеняющиеся и взрывоопасные элементы, а также комплектующие, снабженные грифом секретности. Драгметаллы собирают и переплавляют, опасные вещества и элементы уничтожают в специализированном оборудовании, а оставшиеся фракции измельчают и используют в качестве вторичного сырья для производства различной продукции.

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Коллаж: Евгений Рыбкин / Piter.TV