Экомобили в Петербурге: все, что нужно знать о передвижных станциях приема опасных отходов

Piter.TV сделал подробную памятку о том, что такое экомобили, зачем они нужны и как ими пользоваться.

Piter.TV продолжает рассказывать о полезных городских инициативах, помогающих вести экологичный образ жизни. Мы уже сделали подробную памятку об экобоксах, теперь настал черед их передвижных "коллег" – экомобилей.

Как и экобоксы, экомобили придумал и запустил в обиход комитет по природопользованию, но с 2018 года мобили обслуживает комитет по благоустройству. Компанией-оператором, обслуживающей экомобили является ООО "Релайтер". В апреле 2021 года, однако, постановлением правительства города экомобили решили вернуть "создателю", как и полномочия по осуществлению политики в сфере обращения с отходами. Об этом Piter.TV рассказали в самом комблаге.

Что такое экомобили?

Экомобили – это передвижные станции приема опасных отходов, оборудованные в небольших автомобилях. В салонах таких машин расположены боксы, контейнеры и герметичные емкости для разных отходов.

Экомобили работают в рамках реализации нацпроекта "Экология".

Зачем они нужны?

Как и экобоксы, экомобили принимают опасные отходы, которые могут навредить почве и воде при попадании в них: речь идет о батарейках, ртутных градусниках, небольших энергосберегающих и ртутных лампах. Здесь мы подробно рассказывали о вреде, который могут нанести попавшие на свалку батарейки или термометр.

Помимо перечисленного, в экомобиль можно отнести длинные энергосберегающие лампы, аккумуляторы, ртутные тонометры, оргтехнику, а также краски, лаки и бытовую химию с истекшим сроком годности, которые принимают с 2020 года. Не секрет, что в составе у средств для уборки, сантехники и прочего значатся недружелюбные ПАВ, хлор, формальдегиды, фосфаты, фенол, аммиак. Неудивительно, что производители строго рекомендуют пользоваться такими средствами в защитных перчатках и проветривать помещение, где средствами пользовались. В большом количестве упомянутые агрессивные вещества могут негативно повлиять на слизистые, кожу и дыхательные пути, вызвать сильную аллергию и даже повысить вероятность образования опухолей, поразить нервную систему и внутренние органы. Лакокрасочные материалы, в свою очередь, имеют не только агрессивный состав, но и являются горючими материалами.

Петербуржцы в соцсетях успели неоднократно возмутиться недосказанностями комитета по поводу точного перечня принимаемых лакокрасочных материалов и бытовой химии. Людям не хватало точного списка того, что гарантированно примут в экомобиль. Piter.TV уточнил этот список у комблага и получил следующий ответ.

В составе бытовых химических средств в экомобили принимаются: средства для ухода за одеждой, посудой, помещениями, косметические и иные средства, используемые населением в рамках жилых помещений, то есть отходы, образуемые в результате жизнедеятельности человека в жилом помещении. пресс-служба комитета по благоустройству

Оргтехника, в перечень которой входят компьютеры, системные блоки, планшеты, ноутбуки, ксероксы и принтеры, телефоны, калькуляторы и считыватели штрих-кодов, графические дисплеи, тоже не будет лежать на свалках без дела. Перечисленные гаджеты опасны для почвы и воды содержащимися в них цветными металлами. В каждом компьютере не так уж много подобных металлов, но проблема приобретает пугающий масштаб на действительно крупных свалках оргтехники.

Также в экомобили можно отнести периферийную технику: клавиатуры, мышки, флеш-карты, web-камеры, наушники, колонки, микрофоны.

Как ими пользоваться и где их найти?

Экомобили курсируют по районам Петербурга по определенным дням и часам: прежде чем грамотно избавиться от банки старой краски или термометра, нужно посмотреть расписание экомобилей вашего района и "поймать" автомобиль. Актуальный график можно посмотреть на сайте оператора в разделе "График работ экомобилей", здесь или скачать здесь – это информация с официального портала комитета по благоустройству. Сдавать отходы нужно непосредственно водителю экомобиля.

Как и экобоксы, экомобили бесплатны для населения и платны для юридических лиц вроде УК, ТСЖ, ЖСК.

В экомобиле не примут шины, автомобильные аккумуляторы, лекарства, отработанные масла, кислоты и щелочи, автомобильные отходы, а также стандартные фракции вроде макулатуры, стекла и пластика. До передачи экомобилей под крыло комитета по благоустройству в 2018 году в них принимали просроченные лекарства, автопокрышки и аккумуляторы, масла, использованные или просроченные шприцы и иглы. Piter.TV узнал у комблага, почему петербуржцев лишили возможности правильно избавляться от таких непростых вещей.

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 № 242 "Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов" автомобильные шины, аккумуляторы и масла, лекарственные средства с истекшим сроком годности не относятся к твердым коммунальным отходам (ТКО), следовательно, включение их в вышеуказанный перечень невозможно. пресс-служба комитета по благоустройству

Также в пресс-службе отметили, что перечень принимаемого зависит от бюджетного финансирования, а оно в 2021 году оказалось ограниченным. На вопрос о том, восстановят ли однажды список принимаемого до былых объемов, в комблаге предпочли не отвечать. Зато комитет по природопользованию, готовясь снова взяться за курирование экомобилей, пообещал горожанам снова заняться расширением этого перечня. В первую очередь, добавить в него просроченные лекарства.

В настоящее время вопросы обращения с лекарственными препаратами, срок годности которых истек, не урегулированы действующим законодательством должным образом. <...> В рамках переданных в 2021 году полномочий по обращению с твердыми коммунальными отходами в Комитет по природопользованию планируется продолжить эту работу, в том числе в части расширения номенклатуры принимаемых от населения отходов. пресс-служба комитета по природопользованию

Куда отвозят все собранное в экомобили?

Лампы, градусники, батарейки и оргтехнику отвозят на петербургское предприятие "Меркурий", расположенное в промышленной зоне Рыбацкое. Бытовую химию, лаки и краски – в компании ООО "Промышленная экология", ООО "Синергия", ООО "Стройспецмонтаж". Все предприятия считаются лицензированными.

Мне неудобно добираться до экомобиля. Можно добиться появления стоянки в удобном для меня месте?

Как рассказали Piter.TV в комитете, недовольства граждан по вопросу удаленности стоянок мобилей к ним не поступали. Вероятно, петербуржцы предпочитают жаловаться на неудобство в соцсетях, но не пишут обращения в комитет. Заметим, что обращения должны быть коллективными, например, от жителей одного района.

Сейчас менять адресную программу с перечнем стоянок экомобилей не планируют. При выделении дополнительного финансирования перечень могут пересмотреть, добавив в него адреса новых стоянок, но для этого, как мы уже упомянули, нужны голоса горожан.

Фото: ВКонтакте / ООО ЖКС №1 Выборгского района; Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга