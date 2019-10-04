6 тонн старой техники. Как прошла “Электровесна” в Петербурге

По всей России прошла экологическая акция “Электровесна”. Бытовую технику, всевозможные гаджеты и провода собрали в Петербурге, Москве, Воронеже, Краснодаре и других городах.

Жители Петербурга сдали на переработку 6600 кг сломанной и устаревшей техники. Акцию организовало всероссийское движение "Раздельный сбор"

На 11 точках сбора волонтеры принимали вторсырье по трем видам: провода, телефоны, планшеты и компьютеры, а также вся бытовая техника.

Посетители акции рассказали корреспонденту Piter.tv, почему решили сдать старые гаджеты.

Я пыталась пару лет назад пристроить свой старый ноутбук, у меня ничего не вышло. Я решила - пусть лежит. Когда появится возможность, я его сдам. Возможность появилась, все остальное я быстренько собрала и сдала.

Первым делом, когда увидела пост, подумала, что надо скооперироваться и всем вместе сдать. Технику не хочется просто выкидывать на помойку.

Там много таких деталей, которые не разлагаются и отравляют атмосферу, это я понимаю. А дома полно этой дряни, полно. Я без мужа не могла определить, что точно нельзя, так бы я еще больше принесла.

На акции не принимали электроотходы высокого класса опасности: аккумуляторы, батарейки, лампы, для них в городе стоят экобоксы.

Весь мусор отправился на предприятие "БалтМетКом" для сортировки и переработки, где получит шанс на вторую жизнь. Из старой техники изготовят точно такую же с помощью специальной технологии смешанного производства.

Координтатор акции рассказал, какие металлы из старой техники используют в производстве новой.

В компьютерных деталях есть драгоценные металлы, золото, серебро. Их, конечно, не так много: для одной материнской платы и грамма не наберется. Ефим Минькович, координатор акции

Также наиболее востребованный тип отходов - АБС-пластик, который содержится в сканерах, принтерах, клавиатурах, мониторах.

Следующая акция по сбору электронных приборов пройдет в ноябре.

Ранее мы рассказывали, как в Петербурге сортируют макулатуру из контейнеров для раздельного сбора.

Видео: Piter.tv