Петербуржцы раздельно соберут мусор на субботней акции

Сбор пройдет в 15 районах города.

В субботу, 5 октября, в Петербурге состоится традиционная акция от экологического движения "РазДельный Сбор" при содействии комитета по благоустройству. Анонсом поделилась пресс-служба комитета.

Принимать разделенный на разные виды мусор будут в 15 районах города. Волонтерам можно принести стекло, макулатуру, металл, несколько видов пластика, CD-диски и упаковку ТетраПак. Вторсырье должно быть сухим, чистым и максимально сплющенным (это относится к пластиковым бутылкам, жестяным банкам и коробкам). Большое количество макулатуры следует собрать в кипы и перевязать веревкой, можно и просто сложить их в картонную коробку. Также рекомендуется сложить в отдельный пакетик пластиковые крышки от бутылок.

На акции горожанам помогут разобраться в маркировках и видах вторсырья и ответят на возникшие вопросы.

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Фото: Экологическое движение "РазДельный Сбор", ВКонтакте