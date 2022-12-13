Контейнеры для раздельного сбора мусора установили в Киришах

Жители смогут воспользоваться жёлтыми баками для пластика и зелёными – для стекла.

Специалисты установили мусорные баки для сортировки отходов более чем на 20 контейнерных площадках в Киришах. Как сообщил региональный оператор "УК по обращению с отходами в Ленинградской области", жёлтые контейнеры предназначены для пластика, а зелёные – для стекла. Их закупили за счёт организации.

По словам гендиректора "УК по обращению с отходами в Ленинградской области", внедрение раздельного сбора мусора способствует снижению объёмов захоронения отходов.

В общей сложности в программу раздельного сбора отходов уже входят 15 районов Ленобласти. До конца 2023 года баки установят в Пикалёво и Бокситогорске. Таким образом, программой будет охвачен весь регион.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти перевели в электронный формат 100% социально значимых услуг.

Фото: "УК по обращению с отходами в Ленинградской области"