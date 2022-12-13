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В Ленобласти перевели в электронный формат 100% социально значимых услуг
Сегодня, 16:48
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти перевели в электронный формат 100% социально значимых услуг

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Сейчас в Единой системе идентификации и аутентификации зарегистрировано более 1,7 млн учетных записей жителей Ленобласти.

Ленинградская область перевела 100% социально значимых услуг в электронный формат. Об этом сообщила региональная администрация.

На федеральном портале Госуслуги жителям Ленобласти доступны 90 социально значимых услуг регионального и муниципального уровней онлайн. Самыми востребованными в прошлом году стали – назначение ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, пособия на ребёнка из малообеспеченной семьи, прием лесных деклараций. 

Сейчас в Единой системе идентификации и аутентификации зарегистрировано более 1,7 млн учетных записей жителей Ленобласти.

Фото: администрация Ленобласти

Теги: госуслуги
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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