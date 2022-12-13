В Ленобласти перевели в электронный формат 100% социально значимых услуг

Сейчас в Единой системе идентификации и аутентификации зарегистрировано более 1,7 млн учетных записей жителей Ленобласти.

Ленинградская область перевела 100% социально значимых услуг в электронный формат. Об этом сообщила региональная администрация.

На федеральном портале Госуслуги жителям Ленобласти доступны 90 социально значимых услуг регионального и муниципального уровней онлайн. Самыми востребованными в прошлом году стали – назначение ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, пособия на ребёнка из малообеспеченной семьи, прием лесных деклараций.

Сейчас в Единой системе идентификации и аутентификации зарегистрировано более 1,7 млн учетных записей жителей Ленобласти.

Фото: администрация Ленобласти