В Петербурге и Ленобласти пройдет акция по сбору сломанной техники

"Электровесна" состоится в субботу, 17 апреля.

В грядущую субботу, 17 апреля, в Петербурге и Ленобласти пройдёт акция по приему старой техники "Электровесна". Анонсировало мероприятие всероссийское движение "Раздельный Сбор".

Волонтеры предупредили о нескольких нюансах акции. Во-первых, у горожан примут технику строго весом до 20 килограмм, поэтому от старых холодильников и стиральных машин придется избавляться вывозом специальных служб. Во-вторых, вся принятая на акции техника гарантированно уедет на переработку и вряд ли будет проходить досортировку и проверку на работоспособность. Если сдавать рабочий старый смартфон в такую кучу-малу жалко, лучше пристроить его в добрые руки на сайте бесплатных объявлений или в шеринговых сообществах в соцсетях. В-третьих, акция проводится для физических лиц, готовых сдать небольшое количество техники. Владельцам складов старой техники лучше обратиться в любой постоянный пункт приема. Этот же вариант хорош для тех, кто не успевает на акцию или наоборот не хочет ждать ее начала.

На "Электровесне" примут небольшую бытовую технику вроде СВЧ-печей, тостеров, варочных панелей, блендеров и миксеров, мультиварок, электрических чайников, роботов-пылесосов, утюгов, фенов и утюжков для волос. Из мелочей примут электрические зубные щетки, электронные часы, триммеры, депиляторы, наушники, микрофоны, счетчики и "айкосы" и вейпы. Также волонтеры готовы взять мониторы и телевизоры, в том числе старые, "пузатые", небольшие холодильники, морозильники и кондиционеры и электронные музыкальные инструменты, например, синтезаторы, фотоаппараты и видеокамеры.

Конечно, на акцию можно привозить всевозможные гаджеты, компьютерное оборудование и офисную технику: смартфоны, планшеты, ноутбуки, системные блоки, жесткие диски, сканеры и принтеры, мыши и клавиатуры, зарядные устройства и портативные аккумуляторы, кассовые аппараты и терминалы, флеш-карты, стилусы, автомобильные магнитолы, роутеры и модемы.

Не стоит привозить опасные отходы вроде батареек, ртутных градусников, ламп – для них в городе стоят экобоксы и работают экомобили. Не примут на акции картриджи, диски, видео- и аудиокассеты, радиоуправляемые игрушки, дроны, настольные лампы, электросамокаты, игрушки для взрослых, электронные градусники и другое медицинское оборудование.

Собранная техника, рассказали организаторы акции, отправится на переработку в ГУП "Экострой". В цехах предприятия технику "препарируют", разделяют на пластик, металл и платы, образовавшийся металл направляют на переплавку или импорт, пластик разных сортов отдельными фурами направляют в крупные компании-агрегаторы. Из пластика на различных предприятиях-покупателях впоследствии изготовят, например, ванночки и колпаки для автомобилей. Платы уезжают на аффинажные заводы, где из них выделяют драгоценные металлы.

На акцию необходимо зарегистрироваться, выбрав определенный временной промежуток. Это делается для того, чтобы площадка приема не перегружалась людьми и коронавирусные ограничения могли соблюдаться даже на массовом мероприятии.

Время проведения акции и площадки приема техники в Петербурге указаны в таблице, информация об аналогичных акциях в Ленобласти есть по ссылке. В некоторых районах области прием состоится не 17, а 24 апреля.

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Фото: pixabay